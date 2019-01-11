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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Taylan YILDIRIM- Davut CAN, Umut KARAKOYUN/DHA
11.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

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İZMİR'de, Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, İzmir Belediye Başkanlığı Binası girişinde eylemyapmak isteyince polis müdahale ettti. Polisin biber gazı ve copla dağıttığı gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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  • İzmirde, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale
  • İzmirde, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale
  • İzmirde, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale
  • İzmirde, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken,  taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti. Şube Başkanı Arif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, eylem yapmak istedi. İşçiler; 'Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz' pankart taşıyıp slogan attı. İşçilerin yolunu kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, eylemin başkanlık kapısı önünde değil başka bir yerde yapılmasını istediğini söyledi.  Ancak işçiler kabul etmedi. Çevik kuvvet ekipleri de biber gazı ve coplarla işçilere müdahale etti. Çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.

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