İzmir'de eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
PKK terör örgütünün ilk eylemlerinin yıldönümü olan 15 Ağustos nedeniyle İzmir’de sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotof kokteylli eylem yapma arayışında oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve yakalama kararına istinaden İzmir merkez ve Menemen ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, hakkında toplatma kararı bulunan yayın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi. Tahkikatın İzmir Tem Şube Müdürlüğü’nce devam ettiği bildirildi.
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