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    İzmir’de eylem hazırlığında olan teröristlerin şok görüntüleri ortaya çıktı!

    İZMİR (AA)
    03.04.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Bombalı ve silahlı eylem hazırlığındayken İzmir'de hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanan terör örgütü TKEP/L üyesi 2 zanlının Buca ilçesinde atış talimi yaparken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

    İzmir'de terör örgütü TKEP/L'ye yönelik operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığındayken yakalandıktan sonra tutuklanan 2 zanlının Buca ilçesinde atış talimi yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü TKEP/L üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra dün mahkemece tutuklanan İbrahim A. ile E.Ö'nün Buca ilçesindeki boş bir arazide yaptıkları atış taliminin görüntüleri tespit edildi. Görüntülerde, Buca ilçesinde olduğu belirlenen bir bölgede eski model bir arabanın yanında duran iki zanlı, sırayla nişan aldıkları hedefe tabancayla ateş ediyor.     

    Diz çökerek ve ayakta nişan alan zanlıların, rahat tavırlar sergilemesi dikkati çekiyor.     

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'taki operasyonunda terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste iki kişi gözaltına alınmış, aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz, asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirilmişti.     

    Etiketler: terörist , eylem hazırlığındaki teröristler , gündem
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