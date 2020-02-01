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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

İzmir'de eski sevgili dehşeti

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İzmir'de eski sevgili dehşeti

İZMİR'in Buca ilçesinde, S.B. (38) adlı kadın, işe gitmek için yürüdüğü sırada karşına çıkan eski erkek arkadaşı A.B. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alınırken, eski sevgili kaçtı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, işe gitmek evden çıkan S.B.'nin yolu eski erkek arkadaşı A.B. tarafından kesildi. Eski sevgili, genç kadını, sokak ortasında tabancayla kurşunladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, A.B. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. 

Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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