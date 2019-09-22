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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
22.09.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

İzmir'de vahşet! 30 yerinden bıçakladı...

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İzmir'de vahşet! 30 yerinden bıçakladı...

İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 30 yerinden bıçaklandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde Günay Alkan (43), yolunu kestiği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçakladı. Tüfenkçi hastaneye kaldırılırken, kaçan Alkan polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi. Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı. 

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan G.A.'yı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

CANİ KOCADAN ŞOKE EDEN SÖZLER

Gözaltına alınan cani koca ifadesin ardından Tire Adliyesine gönderildi. Günay Alkan, "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını verdi.

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