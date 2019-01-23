İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir 23 Ocak elektrik kesintisi
İzmir'de yaşanan elektrik kesintisinin ardından bölgede ikamet eden vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Peki, 23 Ocak tarihinde İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İzmir'de yaşanan elektrik kesintisinin ardından, elektrikler ne zaman gelecek sorusu gündemde yer aldı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|23.01.2019
|09:00
|17:00
|ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
|YABACI MAHALLESİ
|23.01.2019
|09:00
|14:00
|ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
|YAĞBASAN MAHALESİ VE ÇAPAKLI MAHALLELERİNİN ARASINDAKİ TARIMSAL SULAMALARDA VE KÜTAŞ AGRO
|23.01.2019
|11:00
|17:00
|Arıza Onarım Ve Bakım
|AYAN MAHALLESİ-MİMAR SİNAN MAHALLESİ-SİTELER MAHALLESİ
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