İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz elektrik kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre, kesinti yaşanacak ilçelerde birçok mahalle etkilenecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz elektrik kesintisi programı
Planlı (bildirimli) kesintiler; nerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintilerdir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin sitesi, sosyal medya hesapları, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
|25.07.2019
|06:00
|10:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|ESKi FOÇA YOLU,TÜRKELLİ,KASABA,HATUNDERE,DOLUNAY PETROL,EDE DEMİRÇELİK, ROMA MANDIRA, YILDIZ MANDIRA,ANODOLU LİSESİ,HALIDE GENCER LİSESİ,ÇOLAKOĞLU,UZMAN SERVİS,KFC ÜZÜM İŞLETMESI,UTEM ARAŞTIRMA,ÇAVUŞ KÖY TARIMSALLAR, RAN TURŞU,TARİHİ YUDUMLAMA,ULUYOL MEVKİİ,PEKİNTİ YOLU,BELEN YOLU,TÖMEK ÇİFTLİĞİ,KUMTEPE MEVKİİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI,A101 DEPOLARI,SADA HASTANESİ VE CİVARI
|25.07.2019
|08:30
|16:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|YAHŞELLİ MAHALLESİ,6306,6308,6309,6346,6348,6353,6354,6360 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|13:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|ATATÜRK MAHALLESİ,TÜRKAY,BARBOROS,SÜLEYMANİYE,HÜRRİYET CADDELERİ, 816,817,818,820, 868,868/1,869,915,929,930 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|13:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|ATATÜRK MAHALLESİ,TÜRKAY,BARBOROS,SÜLEYMANİYE,HÜRRİYET CADDELERİ, 816,817,818,820, 868,868/1,869,915,929,930 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6146,6011 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|DEDEBAŞI MAHALLESİ,6130,6138 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|BOSTANLI MAHALLESİ,1771 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|NERGİZ MAHALLESİ,1671 SOKAK VE 2000 SOKAK KESİŞİMİ VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|BOSTANLI MAHALLESİ,1819/3 SOKAK VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|YALI MAHALLESİ,6409 SOKAK VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|12:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|EGEKENT MAHALLESİ,8836/1,8829,8827,8838 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Çalışması
|İSMET İNÖNÜ CADDESİ,SERKAN,ÇAĞATAY,ÇELEBİ,METİN OKTAY,KAAN,YUNUS EMRE SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|GELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|FATİH MAHALLESİ,1190,1191,1192,1193,1198,1199 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|GAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,28/18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,203/38-206/50-202/56-202/53-203/40 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|206/43-206/70-206/41-206/35-206/36-242/16 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,367, 854,856 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Trafo Bakımı
|ATAMER MAHALLESİ,ARI CADDESİ-2581-2583-2602-2603-2604-2610-2612-2614 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|YEŞİLTEPE MAHALLESİ,334,384,401,402,403,404 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Tesis Çalışması
|UMUT MAHALLESİ,3859-3862-3863-3865 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Trafo Bakımı
|LİMONTEPE MAHALLESİ,3820-3861-3864 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|ŞEHİT KEMAL CADDESİ,277,552,281,488,283,271 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|10:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|HÜSEYİN ŞAİROĞLU -ÜMİT OK-ERCANLAR YUMURTA-FİKRET YEŞİL-ERYAŞ -SAADET ÖZCAN VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|15:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|ARMUTLU YENİ NESİL CADDESİ,HAYVAN KIRAN MEVKİİ EGESİM,ÇİÇEK SALAMURA,CUMA TARIM, TALHA ORMAN ÜRÜNLERİ,BÖLGEDEKİ SULAMA TARFOLARI ÖZEL TARFOLAR İŞLETMELER VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|10:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|GÖRECE-HASANLAR-HAYIRAN-BELEN-SÜLEYMANLI-EMİRALEM TARIMSAL ABONELER-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|HAVUZBAŞI,TAŞKESİK KÖYLERİ VE BÖLGEDE BULUANA ÖZEL TRAFOLU ABONELER
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|HAVUZBAŞI KÖYÜ TAMAMI
|25.07.2019
|09:00
|16:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|ERGENLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU TAMAMI
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Tesis Çalışması
|ÇİNİYERİ MAHALLESİ
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|KAYAKÖY,SEKİKÖY MAHALLELERİ
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|KAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, KURUCUOVA, ÇAYLI, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, UZUNDERE, ORHANGAZİ MAHALLELERİ
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Tesis Çalışması
|CERİTLER MAHALLESİ ,MERKEZ VE SÜLÜKLÜ SOKAK TR-1, TR-2
|25.07.2019
|09:00
|10:00
|Ag Tesis Çalışması
|ÖZBEK MAHALLESİ,6055/3,6057,6057/1,6063,6071,6075,6077,6078,6078/1,6078/2,6078/3,6079, 6081, 6081/1,6082,6083,6083,6087,6087/1,6087/2,6087/3,6094,6098,6100 SOKAKLAR
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Tesis Çalışması
|6063,6072,6074,6082,6084,6086,6088,6090 SOKAKLAR,ÖZLENEN 1-2 SİTESİ,YAMAÇ EVLER SİTESİ
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Ag Tesis Çalışması
|NOHUTALAN MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ
|25.07.2019
|09:00
|17:00
|Og Tesis Çalışması
|RÜSTEM MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,SEFA SOKAK VE ÇEVRESİ,İSKELE MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,2018 SOKAK VE ÇEVRESİ
|25.07.2019
|09:50
|10:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|HELVACI MAHALLESİNİN TAMAMI-BATI BETON ALİAĞA-EGETAV-ERT İNŞAAT- GÜBRETÜRK AŞ.-ÇELİKLER-EFS İNŞAAT-AYT PETROL-BAŞARAN ÇELEPÇİ-S AKDEMİR-YUSUF DOYDU-AŞAĞI ŞEHİT KEMAL-AGROMEY DEPOLARI-FEYZİ ERİM-DEMSER DEMİR ÇELİK-AVEA-DR TARSA TARIM-FORSA DENİZCLİK-ACA PET-YUKARI ŞEHİT KEMAL-BERSEL KİMYA-YÜCEL ERDOĞAN-ÖZBATILILAR-EGETAV-YALÇINKAYA PETROL-YASEMİN TARIM-MİMETA KALIP -TÜMSAN KİMYA-İLHAMİ ÇAKAR-ULTRANS TAŞIMACILIK -RELOG LOJİSTİK-ÖĞÜNLER HURDA METAL-SEVİNDİK ZEYTİNYAĞI -GS PETROL-İZSU HELVACI-ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1-RAFET GÜLBİL-FAHRULLAH TEKMAN-KARBON ARAY-OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ-EGE TAVUKÇULUK-ÖZYÜKSEL-ULUSLARARASI-S.S.HOROZGEDİĞİ KOOP-HABİB SIRÇANCI-REMAT İNŞAAT-TECO-HANPORT LOJİSTİK-SE PETROL-YASİN KILIÇ-ASAYAĞ-GÜBRE TAŞ-CEM BİLGİN-NUSRETTİN ÜLKER-USLU DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ-PENAR TEKSTİL-OMS METAL-HDA YAPI KONTEYNER-İKA OTOYOL-ASIM BALABAN-SULFERT KİMYA-FERHASIR VE CİVARI
|25.07.2019
|10:00
|17:00
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|YAHŞELLİ MAHALLESİ,6340,6321,6336,6337,6334 SOKAKLAR VE CİVARI
|25.07.2019
|10:00
|17:00
|Og Şebeke Bakım Çalışması
|ÖREN MAHALLESİ MERKEZ SOKAK TR1
|25.07.2019
|13:30
|16:30
|Ag Şebeke Bakım Çalışması
|YEŞİLOVA MAHALLESİ-ABDİ İPEKCİ CADDESİ,4033,40381/1,4074,4082,4090,4125,4125/1,4129,4131, 4456,4460,4482,4495,4494 SOKAKLAR VE CİVARI
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