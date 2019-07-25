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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz elektrik kesintisi programı

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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz elektrik kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre, kesinti yaşanacak ilçelerde birçok mahalle etkilenecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz elektrik kesintisi programı

Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; nerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintilerdir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin sitesi, sosyal medya hesapları, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

25.07.201906:0010:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıESKi FOÇA YOLU,TÜRKELLİ,KASABA,HATUNDERE,DOLUNAY PETROL,EDE DEMİRÇELİK, ROMA MANDIRA, YILDIZ MANDIRA,ANODOLU LİSESİ,HALIDE GENCER LİSESİ,ÇOLAKOĞLU,UZMAN SERVİS,KFC ÜZÜM İŞLETMESI,UTEM ARAŞTIRMA,ÇAVUŞ KÖY TARIMSALLAR, RAN TURŞU,TARİHİ YUDUMLAMA,ULUYOL MEVKİİ,PEKİNTİ YOLU,BELEN YOLU,TÖMEK ÇİFTLİĞİ,KUMTEPE MEVKİİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI,A101 DEPOLARI,SADA HASTANESİ VE CİVARI
25.07.201908:3016:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıYAHŞELLİ MAHALLESİ,6306,6308,6309,6346,6348,6353,6354,6360 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0013:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıATATÜRK MAHALLESİ,TÜRKAY,BARBOROS,SÜLEYMANİYE,HÜRRİYET CADDELERİ, 816,817,818,820, 868,868/1,869,915,929,930 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0013:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıATATÜRK MAHALLESİ,TÜRKAY,BARBOROS,SÜLEYMANİYE,HÜRRİYET CADDELERİ, 816,817,818,820, 868,868/1,869,915,929,930 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıDEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6146,6011 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıDEDEBAŞI MAHALLESİ,6130,6138 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıBOSTANLI MAHALLESİ,1771 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıNERGİZ MAHALLESİ,1671 SOKAK VE 2000 SOKAK KESİŞİMİ VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıBOSTANLI MAHALLESİ,1819/3 SOKAK VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıYALI MAHALLESİ,6409 SOKAK VE CİVARI
25.07.201909:0012:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıEGEKENT MAHALLESİ,8836/1,8829,8827,8838 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0016:00Arıza Onarım Ve Bakım ÇalışmasıİSMET İNÖNÜ CADDESİ,SERKAN,ÇAĞATAY,ÇELEBİ,METİN OKTAY,KAAN,YUNUS EMRE SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0016:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıGELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıFATİH MAHALLESİ,1190,1191,1192,1193,1198,1199 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıGAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,28/18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıHOCA AHMET YESEVİ CADDESİ,203/38-206/50-202/56-202/53-203/40 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım Çalışması206/43-206/70-206/41-206/35-206/36-242/16 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0016:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıFEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,367, 854,856 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0016:00Trafo BakımıATAMER MAHALLESİ,ARI CADDESİ-2581-2583-2602-2603-2604-2610-2612-2614 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıYEŞİLTEPE MAHALLESİ,334,384,401,402,403,404 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Ag Tesis ÇalışmasıUMUT MAHALLESİ,3859-3862-3863-3865 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Trafo BakımıLİMONTEPE MAHALLESİ,3820-3861-3864 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0016:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıŞEHİT KEMAL CADDESİ,277,552,281,488,283,271 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201909:0010:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıHÜSEYİN ŞAİROĞLU -ÜMİT OK-ERCANLAR YUMURTA-FİKRET YEŞİL-ERYAŞ -SAADET ÖZCAN VE CİVARI
25.07.201909:0015:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıARMUTLU YENİ NESİL CADDESİ,HAYVAN KIRAN MEVKİİ EGESİM,ÇİÇEK SALAMURA,CUMA TARIM, TALHA ORMAN ÜRÜNLERİ,BÖLGEDEKİ SULAMA TARFOLARI ÖZEL TARFOLAR İŞLETMELER VE CİVARI
25.07.201909:0010:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıGÖRECE-HASANLAR-HAYIRAN-BELEN-SÜLEYMANLI-EMİRALEM TARIMSAL ABONELER-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARI
25.07.201909:0017:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıHAVUZBAŞI,TAŞKESİK KÖYLERİ VE BÖLGEDE BULUANA ÖZEL TRAFOLU ABONELER
25.07.201909:0017:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıHAVUZBAŞI KÖYÜ TAMAMI
25.07.201909:0016:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıERGENLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU TAMAMI
25.07.201909:0017:00Og Tesis ÇalışmasıÇİNİYERİ MAHALLESİ
25.07.201909:0017:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıKAYAKÖY,SEKİKÖY MAHALLELERİ
25.07.201909:0017:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıKAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, KURUCUOVA, ÇAYLI, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, UZUNDERE, ORHANGAZİ MAHALLELERİ
25.07.201909:0017:00Ag Tesis ÇalışmasıCERİTLER MAHALLESİ ,MERKEZ VE SÜLÜKLÜ SOKAK TR-1, TR-2
25.07.201909:0010:00Ag Tesis ÇalışmasıÖZBEK MAHALLESİ,6055/3,6057,6057/1,6063,6071,6075,6077,6078,6078/1,6078/2,6078/3,6079, 6081, 6081/1,6082,6083,6083,6087,6087/1,6087/2,6087/3,6094,6098,6100 SOKAKLAR
25.07.201909:0017:00Og Tesis Çalışması6063,6072,6074,6082,6084,6086,6088,6090 SOKAKLAR,ÖZLENEN 1-2 SİTESİ,YAMAÇ EVLER SİTESİ
25.07.201909:0017:00Ag Tesis ÇalışmasıNOHUTALAN MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ
25.07.201909:0017:00Og Tesis ÇalışmasıRÜSTEM MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,SEFA SOKAK VE ÇEVRESİ,İSKELE MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,2018 SOKAK VE ÇEVRESİ
25.07.201909:5010:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıHELVACI MAHALLESİNİN TAMAMI-BATI BETON ALİAĞA-EGETAV-ERT İNŞAAT- GÜBRETÜRK AŞ.-ÇELİKLER-EFS İNŞAAT-AYT PETROL-BAŞARAN ÇELEPÇİ-S AKDEMİR-YUSUF DOYDU-AŞAĞI ŞEHİT KEMAL-AGROMEY DEPOLARI-FEYZİ ERİM-DEMSER DEMİR ÇELİK-AVEA-DR TARSA TARIM-FORSA DENİZCLİK-ACA PET-YUKARI ŞEHİT KEMAL-BERSEL KİMYA-YÜCEL ERDOĞAN-ÖZBATILILAR-EGETAV-YALÇINKAYA PETROL-YASEMİN TARIM-MİMETA KALIP -TÜMSAN KİMYA-İLHAMİ ÇAKAR-ULTRANS TAŞIMACILIK -RELOG LOJİSTİK-ÖĞÜNLER HURDA METAL-SEVİNDİK ZEYTİNYAĞI -GS PETROL-İZSU HELVACI-ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-İZSU YUKARIŞEHİTKEMAL İÇME SUYU-1-RAFET GÜLBİL-FAHRULLAH TEKMAN-KARBON ARAY-OKUROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ-EGE TAVUKÇULUK-ÖZYÜKSEL-ULUSLARARASI-S.S.HOROZGEDİĞİ KOOP-HABİB SIRÇANCI-REMAT İNŞAAT-TECO-HANPORT LOJİSTİK-SE PETROL-YASİN KILIÇ-ASAYAĞ-GÜBRE TAŞ-CEM BİLGİN-NUSRETTİN ÜLKER-USLU DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ-PENAR TEKSTİL-OMS METAL-HDA YAPI KONTEYNER-İKA OTOYOL-ASIM BALABAN-SULFERT KİMYA-FERHASIR VE CİVARI
25.07.201910:0017:00Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıYAHŞELLİ MAHALLESİ,6340,6321,6336,6337,6334 SOKAKLAR VE CİVARI
25.07.201910:0017:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıÖREN MAHALLESİ MERKEZ SOKAK TR1
25.07.201913:3016:30Ag Şebeke Bakım ÇalışmasıYEŞİLOVA MAHALLESİ-ABDİ İPEKCİ CADDESİ,4033,40381/1,4074,4082,4090,4125,4125/1,4129,4131, 4456,4460,4482,4495,4494 SOKAKLAR VE CİVARI
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