İzmir'de düğmeye basıldı! 71 şüpheliye operasyon
İZMİR’de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen, aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock’u kullananların da bulunduğu belirtilen ve örgütün yeniden himmet toplama yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 40’ı yakalanarak emniyete götürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Yapılan ortak çalışma ile FETÖ Terör Örgütü’nün yeniden himmet toplama yapılanmasına yönelik 71 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şu ana kadar yapılan operasyonlarda şüphelilerden 40’ı gözaltına alındı. Şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. Operasyonla ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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