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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
04.04.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

İzmir'de doktora saldıranlar tutuklandı

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İzmir'de doktora saldıranlar tutuklandı

İzmir'de Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve mesai arkadaşı Dr. Elif Çağlayan'ın eşi Ali Türk'ü darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp savcılıkça serbest bırakılan 4 şüpheli, İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar yakalanıp tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak vurmaya başladı.

Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkan M.K., daha sonra beraberinde 9- 10 kişilik grupla gelerek Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, saldırganlara engel olmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Ali Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu sırada çevredeki esnaf sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıttı.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, M.K. ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tekrar gözaltına aldı. Geçen salı günü akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

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