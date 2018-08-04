Ä°zmir'de dev kuru yÃ¼k gemisinde yangÄ±n

Ä°zmir'de dev kuru yük gemisinde yangÄ±n
Ä°zmirâ€™in AliaÄŸa ilÃ§esinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buÄŸday kepeÄŸi yÃ¼klÃ¼ kuru yÃ¼k gemisinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi. BÃ¶lgeye giden ekiplerin geminin batma ihtimaline karÅŸÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, AliaÄŸa ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±ndaki TavÅŸan AdasÄ± civarÄ±ndan AliaÄŸaâ€™daki limana seyir halinde olan Marshall AdalarÄ± bandÄ±ralÄ± 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buÄŸday kepeÄŸi yÃ¼klÃ¼ dev kuru yÃ¼k gemisinden yangÄ±n ihbarÄ± alÄ±ndÄ±. BuÄŸday kepeÄŸinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda â€˜Kozaâ€™ adlÄ± gemiden dumanlar yÃ¼kseldi. BuÄŸday kepeÄŸinin iÃ§ten iÃ§e yandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, bÃ¶lgeye hemen AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¼Ã§ adet rÃ¶morkÃ¶r sevk edildi.Â
YÃœKÃœ BOÅžALTILDIKTAN SONRA GEMÄ° SÃ–KÃœLECEKTÄ°Â
BÃ¶lgede emniyet tedbirleri alÄ±nÄ±rken, AliaÄŸa LimanÄ±'nda yÃ¼kÃ¼nÃ¼ boÅŸalttÄ±ktan sonra sÃ¶kÃ¼m iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi sÃ¶kÃ¼m tesislerine yÃ¶nlendirildiÄŸi ifade edildi. BÃ¶lgeye giden ekiplerin geminin batmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in de bir takÄ±m tedbirler aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
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