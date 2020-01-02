İzmir’de dehşetle ilgili son dakika gelişmesi! Çok sayıda gözaltı var…

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonlarda zanlılar ile birlikte silahlar da ele geçirildi. Silahların olayda kullanılan silahlar olup olmadığı kriminal incelemenin ardından belli olacak. Hürriyet’in ulaştığı ilk bilgilere göre çatışma ‘çete’ nitelikli iki suç grubu arasında yaşandı. Ölenlerden birinin de gruplardan birine mensup olduğu, diğerinin ise yoldan geçen bir vatandaş olduğu belirlendi. Operasyonlar devam ediyor.