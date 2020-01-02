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MUSA KESLER
Haber Giriş: 02.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

İzmir’de dehşetle ilgili son dakika gelişmesi! Çok sayıda gözaltı var…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

İzmir Karabağlar’da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonlarda zanlılar ile birlikte silahlar da ele geçirildi. Silahların olayda kullanılan silahlar olup olmadığı kriminal incelemenin ardından belli olacak. Hürriyet’in ulaştığı ilk bilgilere göre çatışma ‘çete’ nitelikli iki suç grubu arasında yaşandı. Ölenlerden birinin de gruplardan birine mensup olduğu, diğerinin ise yoldan geçen bir vatandaş olduğu belirlendi. Operasyonlar devam ediyor.

İzmirde kanlı pusu Tesadüfen yoldan geçen iki kişi öldü
İzmir'de kanlı pusu! Tesadüfen yoldan geçen iki kişi öldü
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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