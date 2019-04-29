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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
29.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet! Kocası uyurken boğarak öldürdü

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İzmir'de dehşet! Kocası uyurken boğarak öldürdü

İzmir'in yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre uykusunda kocası tarafından boğularak öldürüldü.

Kan donduran olay, İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü., hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte mahalleye gitti. Dün akşam saatlerinde köyden dönen aile, yemeklerini yedikten sonra evde biraz vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes yatağına geçti ve uyumaya başladı. Aynı evde talihsiz kadının annesi Şükran Gezgin de yaşıyordu.

Gözü dönmüş koca S.Ü., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yatağından kalktı ve uyumakta olan eşi Hatice Ü.'yü boğmaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz kalan talihsiz kadın, daha sonrada hayatını kaybetti. Olayın ardından tek başına evden ayrılan cani koca, kardeşi G.Ü’yü arayarak durumu anlattı. G.Ü’de durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.Ü.'yü Dallık Mahalle yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

2 ÇOCUK ORTADA KALDI

Kan donduran olayın ardından biri 3 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuk, hem annesiz hem babasız kaldı. Talihsiz kadının yakınları olayı duyar duymaz çiftin evine akın etti. Olay yerinde ortaya atılan iddialara göre kocanın, yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ve bu borçlardan dolayı aile içi sorunlar yaşandığı iddia edildi.

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