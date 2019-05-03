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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
03.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet! Çevredekiler hemen jandarmayı aradı

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İzmir'de dehşet! Çevredekiler hemen jandarmayı aradı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Boğazından bıçaklanan Mehmet Bilgin Zebil (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnönü Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerindeki sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İbrahim B. (29) ile Mehmet Bilgin Zebil, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, İbrahim B. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Zebil'i boğazından bıçakladı. İbrahim B., hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Zebil'i Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Zebil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zebil'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay sonrasında kaçan İbrahim B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim B., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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