İzmir'de dehşet! Annesini kurtaramadı
İzmir’de karı-koca arasında çıkan kavga korkunç bitti. Kenan Akçalı, tartıştığı karısı Sibel Akçalı’nın kalbine, kızlarının tüm engelleme çabalarına rağmen bıçak sapladı. Annesi gözleri önünde öldürülen Gözde Akçalı, “Annemi kurtaramadım” diye gözyaşı döktü...
İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar semtinde 52 yaşındaki Kenan Akçalı, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sürekli kavga ettiği 50 yaşındaki eşi Sibel Akçalı'yı, 20 yaşındaki kızları Gözde Akçalı'nın gözleri önünde bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gözde Akçalı'nın, annesini kurtarmak için babasına müdahalede bulunduğu ve babasını yüzünden yaraladığı ancak annesini kurtaramadığı öğrenildi. 24 yıllık eşini kalbine sapladığı tek bıçak darbesi ile öldüren zanlı Kenan Akçalı, polis tarafından gözaltına alındı.
YATAK ODASINA GİRDİ
Olay önceki akşam saatlerinde Konak ilçesi Kahramanlar semti 1412 sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre kısa bir süre önce emekli olan Kenan Akçalı, yatak odasında eşi Sibel Akçalı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan kızları Gözde Akçalı yatak odasında girdiğinde babasının annesinin üzerine yürüdüğünü ve elinde meyve bıçağı olduğunu gördü.
Babası Kenan Akçalı'nın üzerine atlayan genç kız, annesini kurtarmak istedi. Öfkeli koca, bıçağı Sibel Akçalı'nın kalbine sapladı. Kanlar içinde yere düşen Sibel Akçalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Annesinin gözlerinin önünde öldürülüşüne tanık olan genç kız, yaşadığı şokla babasının üzerine atladı ve elleriyle yüzünü yaraladı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen ve sürekli eşi ile tartıştığı öğrenilen katil zanlısı koca, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Doktor kontrolünden geçirilen ve ifadesi alınan Kenan Akçalı, savcılığa sevk edildi.
Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere götürülen Sibel Akçalı'nın cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Genç kızın yakınlarına, "Annemi kurtaramadım, babamın gözü dönmüştü. Çok bağırıyor, küfür ve hakaretler savuruyordu. Ne yaptıysam annemi kurtarmaya gücüm yetmedi" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.
'SEVGİ DOLU BİR İNSANDI'
Kocasının tek bıçak darbesiyle öldürdüğü Sibel Akçalı'nın komşuları, kadının eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı. Sibel Akçalı'nın çevresindeki insanlara, sokak hayvanlarına kadar herkese özel ilgi gösteren, sevgi dolu bir insan olduğunu dile getirdiler. (Yeni Asır)
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