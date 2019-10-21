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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
21.10.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı. İş yerinin basılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan grup taş, sopa ve işletmenin önündeki sandalyelerle iş yerine saldırdı. Bu saldırı sırasında karı-koca olan işletme sahipleri Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) yaralandı. Parmağında kırık ve çatlak, kolunda ise incinme meydana gelen Cevriye Azar hastaneden darp raporu aldı.

Polis, daha sonra saldırıya uğrayan işletme sahiplerinin şikayetleri üzerine kameraları incelemeye aldı ve saldırganları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: ELLERİNE NE GEÇTİYSE ATTILAR

Öte yandan, saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların eline ne geçtiyse fırlattığı, daha sonra başka iş yerleri sahiplerinin araya girdiği ve bir kadının da saldırı anında biber gazı sıktığı görülüyor.

Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi aile ise yaptığı açıklamada, kendilerine saldıran grubun ilk kez saldırmadıklarını, daha önce de bir çok kez sözlü tacizde bulunduklarını iddia etti.

"DÜKKANIMIZDAKİ CAMLARI İNDİRDİLER, HER ŞEYE ZARAR VERDİLER"

İş yeri sahibi Sedat Azar, "Bizim burada iş yapmamızı engellemek için sürekli sözlü taciz ve saldırı düzenliyorlardı. En son cumartesi günü pazar esnafı bizden sipariş verince bunu engellemek için tehdit etti. Siparişi engellenen pazarcı esnafı ile girdikleri tartışmadan sonra hınçlarını alabilmek için bize saldırdı. Dükkanımızdaki camları indirdiler, her şeye zarar verdiler. Eşimin parmağında kırık ve çatlak var; darp raporu aldı. Ailecek bir olup kalabalık bir şekilde hem bize hem de iş yerimize saldırdılar" dedi.

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