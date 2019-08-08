İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı
İzmir'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Türkiye'nin farklı illerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrasında İzmir'de yaşayan 9 Suriyelinin isimleri belirlendi. İzmir'de adreslere yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve kendilerine gönderilen talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin evlerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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