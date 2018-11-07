İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı
İzmir’de bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda DAEŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri , sosyal medyada propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan 5 Suriyeli’nin daha önce DEAŞ adına çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra Türkiye’ye geldikleri ve burada aileleriyle yaşadığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan eşzamanlı operasyonda İzmir merkez, Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerindeki adreslerde yüklü miktarda para da bulundu.
Yapılan aramalarda örgüte ait bayraklar, örgütün finansında kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda dolar, örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.
DAEŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri , sosyal medyada propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak İzmir Terörle Mücadele Şubesi’nde devam ettiği bildirildi.
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