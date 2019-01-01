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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

İzmir'de de görüldü! Köpek balığını öldürüyor

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İzmir'de de görüldü! Köpek balığını öldürüyor

Dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen, Hint Okyanusu kökenli aslan balığı, Dalyan, Marmaris ve Bodrum’un ardından İzmir’de de görüldü. Yılda 2 milyon yumurta bırakabilen ve tüm deniz canlılarını yok eden balık, tehlike saçıyor

Hint Okyanusu kökenli zehirli bir balık türü olan aslan balığı (Pterois Miles), Akdeniz'den sonra Ege'yi de istila ediyor. Düşmanı olmayan, hızla çoğalan, doymak bilmez aslan balığı, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarının ardından Ege'de de görülmeye başlandı.Daha önce Kekova, Kaş ve Kalkan'da görülen bu balık, ardından Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da, Marmaris ve Bodrum'da görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan 'Aslan Balığı'nın, son dönemde İzmir Karaburun ve Seferihisar taraflarında görülmesi endişe yarattı. Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu.

KÖPEK BALIĞINI ÖLDÜRÜR

Renkli görünümüyle dikkati çeken balığın yüzgecinin insanla temasının zehirleyici etkisi olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Aslan balığının dört bir yanından fırlayan yüzgeçleri ve onların uzantısı iğneleri yele gibi boynunu sarıyor. Çizgileriyle zebrayı, renkleriyle leoparı andırıyor. Bu öyle bir zehir ki bir köpek balığını anında öldürebilir, bir insanı felç edebilir. Zehirli iğneleriyle büyük balıkları uzak tutarken, onu zararsız zanneden kendinden küçük balıkları da büyük bir iştahla yutuyor. Boyunun üçte ikisine kadar olan her türlü balığı yiyor. Yakalanan bir aslan balığının midesinden 50 farklı balık türünün kalıntıları çıkmıştı.
İştahının sınırı yok. Öyle ki daha çok yemek yiyebilmek için normal ölçülerinin 30 katına kadar şişebiliyor. 30 dakikada 20 balığı midesine indirebiliyor. Bu yüzden balıkçıların kabusu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın hesaplarına göre, aslan balığı ülkenin balıkçılığına her yıl ortalama 138 milyar dolar zarar veriyor" dedi.

ZIPKINLA VURMA TURLARI

Uzmanlar bu seri katil balığın ancak vurularak ve yenerek azaltılabileceğini vurguluyor. Dünyanın birçok yerinde zıpkıncı balık adamlar aslan balığı turnuvaları düzenliyor. Zehirli olmasına rağmen aslan balığı büyük protein kaynağı ve dünyanın en lezzetli balıkları arasında yer alıyor.

40 DERECE SUDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30-90 dakika bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" diye konuştu. (YENİ ASIR)

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