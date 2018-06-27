İzmir’de çocuklara slogan attıranlara gözaltı

İzmir’de seçim akşamı HDP’nin barajı geçmesi sonrasında, Alsancak’ta kutlama konvoyuna katılan bir kamyonet üzerinde slogan atan çocukların görüntüleri sosyal medyaya düştü.



Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin Twitter’da paylaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, başsavcılıktan alınan talimata istinaden yaptığı çalışmada terör örgütü lehine slogan atma olayında çocukları yönlendirdikleri iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. İzmir Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre kamyonet de trafikten men edildi.