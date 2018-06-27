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    İzmir’de çocuklara slogan attıranlara gözaltı

    Banu ŞEN/İZMİR
    27.06.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

    İzmir’de seçim akşamı HDP’nin barajı geçmesi sonrasında, Alsancak’ta kutlama konvoyuna katılan bir kamyonet üzerinde slogan atan çocukların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

    Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin Twitter’da paylaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, başsavcılıktan alınan talimata istinaden yaptığı çalışmada terör örgütü lehine slogan atma olayında çocukları yönlendirdikleri iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. İzmir Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre kamyonet de trafikten men edildi.

    Etiketler: PKK , gözaltı , seçim sonuçları , son dakika , haberler
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