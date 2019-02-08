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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İzmir'de CHP'nin Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

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İzmir'de CHP'nin Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

İZMİR'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Çalışkan, belediye meclis üyeliklerinin bile genel merkez tarafından belirlendiğini öne sürerek, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile birlikte görevi bıraktıklarını açıkladı.

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına bağlılıklarından vazgeçmediklerini vurguladı.

28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyelerinin dahi genel merkez tarafından belirlenmek istendiğini ileri süren Çalışkan, şunları kaydetti:
"Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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