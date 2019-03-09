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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.03.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

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İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, bir şüpheli yakalandı.

Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, otomobilden silahla ateş açıldı. Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağı, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.

Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma sonucu çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtilen B.A. gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, ilçe belediye başkanı adayından randevu istediğini, cevap verilmemesi üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek birkaç kişinin "Başkan nerede, buraya gelsin" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Daha sonra seçim bürosuna taksiden 3 kez ateş açıldığını ifade eden Alper, şunları kaydetti:

"Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan girerek 2 arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal süreç devam etmektedir. Adalete güveniyoruz, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz."

 

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