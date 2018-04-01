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    İzmir'de CHP’li aileye Yıldırım sürprizi

    DHA/İHA
    01.04.2018 - 21:49 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, önceki gün Tire kongresindeki konuşmasından sonra kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur’un evini ziyaret etti.

    Aileyle sohbet eden Yıldırım daha sonra yandaki binadan da davet gelmesi üzerine, Yalçın Kaya’nın evini de ziyaret etti. Kaya’nın evinin balkonunda üzerinde ‘Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ yazılı büyük bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

    İzmirde CHP’li aileye Yıldırım sürprizi

    Yalçın Kaya, ziyarete ilişkin dün şunları söyledi: “Balkona bu posteri, iki gün önce TBMM’deki ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ yazılı tişört olayı nedeniyle asmıştım. Başbakan’ın yan apartmana geleceğini duyunca balkona çıkıp ‘Başbakanım bizim de çayımız, suyumuz var’ dedim. Sağ olsun kırmadı ve geldi. Fikirlerimiz ayrı olsa da hep birlikte değerlerimize sahip çıkmalıyız. CHP’li bir birey olarak Başbakanımızın bizleri kırmayıp evimize misafir olması, güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.” 

    İzmirde CHP’li aileye Yıldırım sürprizi

    Yıldırım, Okur ailesinin evinde misafir olan lösemi hastası Ahmet Özen’le fotoğraf çektirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , gündem
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