İzmir'de CHP’li aileye Yıldırım sürprizi

Aileyle sohbet eden Yıldırım daha sonra yandaki binadan da davet gelmesi üzerine, Yalçın Kaya’nın evini de ziyaret etti. Kaya’nın evinin balkonunda üzerinde ‘Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ yazılı büyük bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

Yalçın Kaya, ziyarete ilişkin dün şunları söyledi: “Balkona bu posteri, iki gün önce TBMM’deki ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ yazılı tişört olayı nedeniyle asmıştım. Başbakan’ın yan apartmana geleceğini duyunca balkona çıkıp ‘Başbakanım bizim de çayımız, suyumuz var’ dedim. Sağ olsun kırmadı ve geldi. Fikirlerimiz ayrı olsa da hep birlikte değerlerimize sahip çıkmalıyız. CHP’li bir birey olarak Başbakanımızın bizleri kırmayıp evimize misafir olması, güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.”

Yıldırım, Okur ailesinin evinde misafir olan lösemi hastası Ahmet Özen’le fotoğraf çektirdi.