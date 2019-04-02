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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İzmir’de CHP 9 puan arttı

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İzmir’de CHP 9 puan arttı

Ege Bölgesi’ndeki 8 ilin 3’ünü CHP, 3’ünü AK Parti ve 2’sini MHP aldı. CHP, bölgede 2014’te yüzde 35.6, 2018’de yüzde 33.3’lük oy oranını yüzde 41.8’e çıkardı.

Bunda İzmir’deki yüzde 58’lik oy oranı etkili oldu. CHP’li aday Tunç Soyer, partisinin oyunu 2014’e göre 9 puan arttırdı. İzmir, yüzde 58 oy oranıyla 2014’te olduğu gibi CHP’nin en yüksek oy aldığı ikinci il oldu. AK Partili Nihat Zeybekci, partisinin oylarında 5 yıl öncesine göre 3 puan ve geçen yıla göre 10 puan artış sağlamasına karşın CHP’li Soyer’i zorlayamadı. CHP’li Özlem Çerçioğlu Aydın’da 2014’te yüzde 43.7 olan oy oranını 10 puandan fazla arttırarak yüzde 53.9 ile kazandı. İYİ Parti ittifakının etkisiyle CHP bu illerde yüksek oranlarla daha rahat kazandı.

İzmir’de CHP 9 puan arttı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 8.1 oldu. Bu bölgede AK Parti’nin toplam oy oranı yüzde 34. MHP ise Manisa ve Kütahya’yı 2014’teki gücüne oranla 10 puan civarında farkla kazandı. Manisa’da AK Partili seçmen ittifak lehine tercih yaptı ve bu il yine MHP’de kaldı. Cumhur İttifakı’nın uzlaşma listesinde olmayan Kütahya’da ise MHP’li Alim Işık, AK Partili rakibi ile çekişmesinde kazanan taraf oldu. AK Parti, rahat olduğu Afyonkarahisar’da ise sürpriz bir çekişmeyle karşılaştı. Eski milletvekillerinden Mahmut Koçak, İYİ Parti listesinden Millet İttifakı adayı olduğu yarışı AK Partili Mehmet Zeybek ile uzun süre başabaş götürdü. Zeybek yarışı kazanınca, Denizli ve Uşak’la birlikte AK Parti Ege’den üçüncü ilini aldı. Böylece Cumhur İttifakı da Ege’de birisi anlaşmasız toplam 5 ili kazanmış oldu.

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