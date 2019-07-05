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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.07.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

İzmir'de bir mahalle diken üstünde

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İzmir'de bir mahalle diken üstünde

İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, heyelan nedeniyle evlerin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nin "afete maruz bölge" ilan edildiğini belirtti. 

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  • İzmirde bir mahalle diken üstünde
  • İzmirde bir mahalle diken üstünde
  • İzmirde bir mahalle diken üstünde
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Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana AFAD ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, incelemeler sonrası bölgede bazı evlerin boşaltıldığını aktardı.

Burada yaşayan 12 ailenin kiraya çıktığını, Kaymakamlığın kira yardımında bulunduğunu ifade eden Saroğlu, bazı ailelerin de yakınlarının yanlarında kaldığını belirtti. 

Saroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinin ilgili bölümleriyle alanda yaptıkları çalışmalar sonucunda, kaymanın devam ettiğinin, alana ev yapılmaması gerektiğinin tespit edildiğini vurguladı.

"MAĞDUR OLAN YOK"

Çalışmaların ve raporların ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, Valiliğin oluruyla da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına iletildiğini anlatan Saroğlu, Cumhurbaşkanlığınca da Eğridere'nin 248 bin metrekarelik alanının "afete maruz bölge" ilan edildiğini kaydetti.

Kararın Kaymakamlığa ve Belediyeye bildirildiğini ifade eden Saroğlu, "Bundan sonra bir hak sahipliği ve bir yer seçimi çalışması olacak. Ardından plan çalışması yapılacak. İşin hızla ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız.

En kısa zamanda bölgenin taşınması için çalışacağız. Valimizin de talimatı o yöndedir. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden uğraştık. Mağdur olan da olmadı." diye konuştu. 

Söz konusu alanda 39 ahır ve 45 konutun tehdit altında bulunduğunun belirlendiğini aktaran Saroğlu, yapılacak yeni yerin bölgeden uzak olmayacağını, ilerleyen günlerde "Yer Seçim Komisyonu"nun çalışmalarıyla bunun neticeleneceğini söyledi.

Eğridere Mahallesi muhtarı Hüseyin Şeker de bu kararı beklediklerini belirterek inşaatların en kısa zamanda başlamasını temenni etti. Şeker, "Devletimiz her ihtiyacımızı karşıladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. 

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