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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
13.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

İzmir'de bir köpeğe isyan ettiren şiddet

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İZMİR'de bir avukatın sopalı ve yumruklu saldırısına uğrayan 'Adalet' isimli sokak köpeği, görme yetisini yüzde 80 oranında kaybetti. Köpeğin bakımının yapıldığı Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın kurucusu Sibel Çakır, hakkında soruşturma yürütülen avukat için emsal bir karar beklediklerini söyledi.

Menderes ilçesi Yoncaköy'de sahipsiz hayvanlara bakan bir eczacının beslediği anne köpek, 26 Şubat günü, Aydın Barosu'na kayıtlı avukat E.U. tarafından sopayla öldüresiye dövüldü. Başından ve burnundan yaralanan köpek, yaşadığı ağır travma nedeniyle yemeden içmeden kesildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda özel bakıma alınan Adalet isimli köpek, günler sonra tedavilere yanıt vermeye başladı.

İzmirde bir köpeğe isyan ettiren şiddet



YAVRULARININ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ

Eczanenin kamera kayıtlarına yansıyan vahşetin görüntülerinde, avukat olduğu anlaşılan kişi tarafından yanına çağırılan köpeğin yavruları önünde dövüldüğünü söyleyen Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı kurucusu Sibel Çakır, "Adalet'i ben bulmadım. Tedavi sürecinden sonra bize geldi, ama olayın ilk gününden beri süreci takip ettik. Adalet, Aydın Barosu'na kayıtlı bir avukat tarafından, İzmir'de yavrularıyla birlikte dolaştığı sırada dövülmüş.

Muhtemelen kendisini sevdirmek üzere avukatın yanına yanaşmış, ama yumruklarla ve sopayla kafatası ile burun kemikleri parçalanmış. Adalet kör oldu. Yüzde 80 görme kaybı var" dedi.

'UMARIM EMSAL BİR CEZA ALIR'

Adalet'in çok iyi huylu ve oyuncu bir köpek olduğunu anlatan Çakır, "Elinizi uzattığınızda yatıp karnını açan bir canlı. Bu kadar iyi huylu bir köpeğe bu muamelenin yapılmasını hayretle karşıladık. Hukuki süreç takip ediliyor. Kişi hukukçu olduğu ve nasıl bir ceza alıp almayacağını bildiği için suçu bilinçli işlemiş.

Suçu bile bile işlemenin ayrı bir cezası da olduğunu muhtemelen atlamış. Umarız emsal bir ceza alır. Bir köpek, bir kedi, at, eşek hiç fark etmez bu şiddetin önüne geçilmesi için emsal niteliğinde bir karar bekliyoruz.

Bu kadar masum bir canlının kafatasını parçalayıp görme yetisini elinden almak bir insana hele bir hukukçuya hiç yakışmaz" diye konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'ndan (HAYKONFED) yapılan açıklamada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonucu avukat E.U. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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