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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.06.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

İzmir'de baba dehşeti... İki kızını vurmuştu; bunları anlattı...

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İzmir'de baba dehşeti... İki kızını vurmuştu; bunları anlattı...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir babanın, iki kızını, annelerini sürekli darbettikleri için tüfekle vurduğu ortaya çıktı.

Bayraklı ilçesinde iki kızını tüfekle vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlının ilk ifadesinde, yat kaptanlığı yaptığını, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini, daha önce kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan 13 ve 16 yaşlarındaki iki kızının da eve geç saatlerde geldiğini ve anneleri İ.S. ile tartıştıklarını, hatta annelerini sürekli darbettiklerini öğrendiğini, olay akşamı da kızlarıyla bu konuda tartıştıklarını, kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olamadığını, evde bulunan tüfekle iki kızına da ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan yaralı iki kardeşin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olay

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden dün silah sesleri gelmesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı halde bulunan M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S. (16) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili baba M.K.S. gözaltına alınmıştı.

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