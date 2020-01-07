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DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

İzmir’de, aranan 687 kişi yakalandı

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İzmir’de, aranan 687 kişi yakalandı

İZMİR’de, polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 687 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. 14 bin 914 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 687 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. 356 araç ile 170 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde; 9 ruhsatsız tabanca, 93 mermi, 2 kurusıkı, 4 pompalı tüfek, 58 fişek ile 180 gram esrar, 2 gram kokain ve 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 55 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.


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