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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.11.2018 - 06:14, Son Güncelleme:

İzmir'de akılalmaz olay! Artık dayanamadı, şikayet etti; ölümden döndü...

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İzmir'de akılalmaz olay! Artık dayanamadı, şikayet etti; ölümden döndü...

İzmir’de kendisinden haraç istediklerini iddia ettikleri 2 kişi hakkında polise gidip şikayetçi olan Cüneyt Açıkgöz ölümden döndü. Şikayetçi olduğu İzzet Y. ile Yiğit Ö. tarafından feci şekilde dövülen Açıkgöz’ün kolu ve burun kemiği kırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Cüneyt Açıkgöz, aynı mahallede oturan iki kişinin yolunu kesip, 'haraç' adı altında kendisinden zorla para istediğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Şüpheliler İzzet Y. ile Yiğit Ö. ifade verdikten sonra kendisinden şikayetçi olduklarını öğrendikleri Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü. Açıkgöz'ün evini basıp, cüzdanındaki parayı aldığı öne sürülen iki kişi, yine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kolu ve burun kemiği kırılan Açıkgöz sığınma evinde devlet koruması altına alındı.

YOLUNU KESTİLER

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Çamönü Mahallesi'nde oturan ve Torbalı'daki bir soba fabrikasında çalışan 31 yaşındaki fabrika işçisi Cüneyt Açıkgöz'ün bir süre önce yolunu kesen ve alkollü olduğu iddia edilen İzzet Y. ve Yiğit Ö. haraç adı altında zorla para istedi. Kendisinden para isteyen kişilerin bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürülen İzzet Y. ile Yiğit Ö. kendisini şikayet eden Açıkgöz'ün evini basıp, talihsiz adamı darp etti.

Açıkgöz, "Kapıyı kırıp içeri girdiler. Tekme ve yumruk vurup, beni sopalarla dövdüler. Yaklaşık 25 dakika boyunca beni bu şekilde darp ettiler. Daha sonra cüzdanımda bulunan bir miktar parayı alıp gittiler. Günlerce hastanede kaldım. Burum, kolum kırıldı. Kafamda ağır darp izleri var" dedi.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Darp edildikten sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yine kendisini darp eden İzzet Y. ve Yiğit Ö. hakkında şikayette bulunduğunu anlatan Açıkgöz, "Beni işkence yapar gibi evimde döven insanlar şu an ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Menderes İlçe Kaymakamlığı'ndan yardım istedim beni sığınma evine yerleştirip koruma altına aldılar. Ancak onlar yüzünden Menderes'teki evime gidemiyorum. Bu zorbaların tutuklanması için illa beni öldürmeleri mi gerekiyor?" diye konuştu.

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