İzmir'de akılalmaz iddia: Anne işkencesi öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre 6 yaşındaki çocuk, annesi tarafından gördüğü eziyet ve işkenceden dolayı hayatını kaybetti. Anne tutuklanırken, yapılan kontrollerde 9 ve 3 yaşındaki kardeşlerin de vücutlarında darp izlerine rastlandı.
Akıl almaz olay, Torbalı’da yaşandı. Ayrancılar İnönü Mahallesi’nde ikamet eden 6 yaşındaki O.Ç.K., iddialara göre annesi Ö.K. tarafından uzun süredir işkence ve eziyet görüyordu. İddialara göre 6 yaşındaki çocuk aç da bırakıldı. Fenalaşan çocuk, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrasında çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Hastaneye kaldırılan O.Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9 ve 3 yaşındaki kardeşlerde de darp izine rastlandı
Hastane yetkilileri, durumu daha sonra Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine eve giden jandarma ekipleri, 9 ve 3 yaşındaki kardeşleri jandarma kontrolünde muayeneye aldı.
Evdeki çocukların da vücutlarının farklı yerlerinde darp izlerine rastlanıldı. Jandarma ekipleri, anne Ö.K.’yı gözaltına aldı. Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen anne, tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle