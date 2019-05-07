İzmir’de 8 saatlik su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? (İZSU)
İZSU' İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bölgede ikamet eden vatandaşlar su kesintisinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 7 Mayıs su kesintisi programı
İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İZSU'da yer alan bilgilere göre İzmir'in bazı ilçelerinde 8 saati bulan su kesintileri yaşanacak. İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerine ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|07.05.2019 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖZDERE HAVACILAR KAMPI VE CUMHURİYET MAH.ARASI ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
ÖDEMİŞ
BEBEKLER,KAYMAKÇI,
DEMİRCİLİ,SEYREKLİ,
SEKİKÖY,YENİKÖY,
İLKKURŞUN
|07.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİNDE YAPILAN TEDAŞIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI AŞAĞIDAKİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR DEMİRCİLİ-SEYREKLİ-KARADOĞAN-YENİKÖY-SEKİKÖY-İLKKURŞUN-KAYAKÖY-ŞİRİNKÖY-YUSUFDERE-SÜLEYMANLAR-VELİLER-BÜLBÜLLER-KIZILCA-KERPİÇLİ-IŞIK-KARAKOVA-ORTAKÖY-ÜZÜMLÜ-KAYMAKÇI-DEREUZUNYER-DEREBEBEKLER-SUÇIKTI-TOSUNLAR MAHALLELERİ
|URLA
|GÜLBAHÇE
|07.05.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
|URLA
|BARBAROS
|07.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
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