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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? (İZSU)

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? (İZSU)

İZSU' İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bölgede ikamet eden vatandaşlar su kesintisinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 7 Mayıs su kesintisi programı

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İZSU'da yer alan bilgilere göre İzmir'in bazı ilçelerinde 8 saati bulan su kesintileri yaşanacak. İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerine ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

MENDERESÇUKURALTI07.05.2019 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖZDERE HAVACILAR KAMPI VE CUMHURİYET MAH.ARASI ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.

 

ÖDEMİŞ

BEBEKLER,KAYMAKÇI,

DEMİRCİLİ,SEYREKLİ,

SEKİKÖY,YENİKÖY,

İLKKURŞUN

07.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.DiğerÖDEMİŞ İLÇESİNDE YAPILAN TEDAŞIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI AŞAĞIDAKİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR DEMİRCİLİ-SEYREKLİ-KARADOĞAN-YENİKÖY-SEKİKÖY-İLKKURŞUN-KAYAKÖY-ŞİRİNKÖY-YUSUFDERE-SÜLEYMANLAR-VELİLER-BÜLBÜLLER-KIZILCA-KERPİÇLİ-IŞIK-KARAKOVA-ORTAKÖY-ÜZÜMLÜ-KAYMAKÇI-DEREUZUNYER-DEREBEBEKLER-SUÇIKTI-TOSUNLAR MAHALLELERİ
URLAGÜLBAHÇE07.05.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
URLABARBAROS07.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.Pompa Arızası
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