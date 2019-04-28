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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.04.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

İzmir'de 7 kişinin öldüğü feci kazanın ardından…

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İzmir'de 7 kişinin öldüğü feci kazanın ardından…

İzmir’in Buca ilçesindeki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenazeleri defnedildi.

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  • İzmirdeki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi
  • İzmirdeki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi
  • İzmirdeki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi
  • İzmirdeki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Buca ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada ölen Turan (38), eşi Evin (31), kızları 7 yaşındaki Asel ve bir yaşındaki Zeynep Lina ile kız kardeşi Funda (26), erkek kardeşi Ferit (21) ve 13 yaşındaki yeğeni Özgür Kaplan'ın naaşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığından yakınları tarafından alınarak Çamlıkule Mahallesi'ndeki Abil Efendi Camisi'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan ailesinin yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Tabutlar, caminin bahçesinde masa ve bankların üzerine yan yana konuldu. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Kaynaklar Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kaplan'ın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki mesai arkadaşlarıyla çok sayıda kişi katıldı.

Turan Kaplan yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, dün Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde refüjü aşıp devrilerek karşı şeride geçmiş, Faruk İşçi'nin (56) kullandığı 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada pikniğe gittikleri öğrenilen Kaplan ailesinin 7 ferdi yaşamını yitirmiş, yaralı sürücü İşçi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaplan'ın 13 yıldır Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilmişti.

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