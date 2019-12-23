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DHA
23.12.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

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İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi.

Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

 

 

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