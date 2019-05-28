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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

İzmir'de 48 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

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İzmir'de 48 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi, kentte ikamet eden binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Çeşme'de yaşanacak olan 48 saatlik planlı su kesintisinin yanı sıra anlık kesintilere de resmi internet sitesi üzerinden yer veren İZSU, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağını yayımladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İzmir su kesintisi, günün ilk saatlerinden bu yana birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan bölge halkı, detayları internet üzerinden araştırıyor. İşte, suların ne zaman geldiğine dair bazı bilgiler

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından su kesintisi için yayımlanan duyuru şu şekilde;

"6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz görev, yetki ve sorumluk sahasına geçen Çeşme İlçesinin su alt yapısını 3.Etap halinde yenilemek amacıyla başlatılan çalışmaların 1. ve 2. Etabı halinde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; Ildır bölgesinde bulunan kuyularımızdan elde edilen suyun İstanbul Dağı'nda ki ana dağıtım deposuna iletilmesini sağlayan 17 km'lik isale hattı, bağlantıları ile Ildır Terfi İstasyonu kollektör yapısı ve pompalarıyla birlikte 28 – 31.05.2018 tarihinde yapılan imalatlarla devreye alınmıştır. Bu imalatların tamamlanmasıyla Ildır Bölgesi, Başkent ve Germiyan Depoları ile birlikte bu depolarla beslenen bölgelere sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanmış, isale hattı ile İstanbul Dağı deposuna bağlantısı sağlanmıştır.

İdaremiz tarafından sürdürülen 2. Etap içme suyu altyapısı yenilenmesi imalatları ile önümüzdeki kısa süre dönem içerisinde İstanbul Dağı 500 m³ ve 4000 m³ Depolarından tüm diğer dağıtım depolarımıza imalatları tamamlanan yeni iletim hatlarının depo bağlantılarının yapılarak iki kısım halinde eskimiş, sık arıza yapan ve ekonomik ömrünü tamamlamış iletim hattının devre dışı bırakılarak Çeşme ilçesinde ki depolar arası kesintisiz ve sağlıklı suyun iletilmesi hedeflenmiştir.

Bu imalat çalışmalarından birinci kısmı 25.04.2019 tarihinde 16 saat süreyle İstanbul Dağı 500 m³ ve 4000 m³ depo bağlantıları imalatları yapılarak tamamlanmıştır.

Belirtilen çalışma ve imalatların ikinci kısmı olarak;

İlçe Merkezindeki muhtelif dağıtım depolarında bağlantı imalatlarının yapılması için bu depoların devredışı bırakılması gerektiğinden,

28.05.2019 Salı günü 07:00 ile 30.05.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arasında 48 saat süreyle, Altınyunus, Boyalık, Fahrettinpaşa, Çakabey, Dalyan, Üniversite, Cumhuriyet, Ovacık, 16 Eylül, İsmet İNÖNÜ, Musalla, Sakarya, Çiftlik, Altınkum ve Şehit Mehmet Mahallelerinde sözkonusu yapım işi için su kesintisi yapılması zorunlu olacaktır.

Diğer mahallelerde ise su dağıtımı sürdürülecektir."

ÇEŞMEILICA,CELAL BAYAR28.05.2019 saat 13:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Bağlantı Çalışması
BALÇOVAKORUTÜRK28.05.2019 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası
ÇEŞMEILICA,CELAL BAYAR28.05.2019 saat 13:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Bağlantı Çalışması
ÇİĞLİEVKA-228.05.2019 saat 14:35 ile 16:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızas
KARABAĞLARBOZYAKA,ÇALIKUŞU,GENERAL ASIM GÜNDÜZ,CENNETOĞLU,SARIYER,UĞUR MUMCU,YUNUS EMRE,OSMAN AKSÜNER28.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
KEMALPAŞAÇINARKÖY28.05.2019 saat 13:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞARTICAK,ÇOBANLAR28.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.Diğer
KONAKYAVUZ SELİM,SAYGI,MEHMET AKİF,ULUBATLI,FERAHLI28.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
KİRAZKARABURÇ28.05.2019 saat 12:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik Arızası
URLATORASAN28.05.2019 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
SELÇUKCUMHURİYET,ATATÜRK28.05.2019 saat 08:00 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.Vana Arızası
SEFERİHİSARCAMİKEBİR,ÇOLAK İBRAHİM BEY28.05.2019 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
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