İzmir'de 48 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi, günün ilk saatlerinden bu yana birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan bölge halkı, detayları internet üzerinden araştırıyor. İşte, suların ne zaman geldiğine dair bazı bilgiler
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İZSU tarafından su kesintisi için yayımlanan duyuru şu şekilde;
"6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz görev, yetki ve sorumluk sahasına geçen Çeşme İlçesinin su alt yapısını 3.Etap halinde yenilemek amacıyla başlatılan çalışmaların 1. ve 2. Etabı halinde sürdürülmektedir.
Bu kapsamda; Ildır bölgesinde bulunan kuyularımızdan elde edilen suyun İstanbul Dağı'nda ki ana dağıtım deposuna iletilmesini sağlayan 17 km'lik isale hattı, bağlantıları ile Ildır Terfi İstasyonu kollektör yapısı ve pompalarıyla birlikte 28 – 31.05.2018 tarihinde yapılan imalatlarla devreye alınmıştır. Bu imalatların tamamlanmasıyla Ildır Bölgesi, Başkent ve Germiyan Depoları ile birlikte bu depolarla beslenen bölgelere sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanmış, isale hattı ile İstanbul Dağı deposuna bağlantısı sağlanmıştır.
İdaremiz tarafından sürdürülen 2. Etap içme suyu altyapısı yenilenmesi imalatları ile önümüzdeki kısa süre dönem içerisinde İstanbul Dağı 500 m³ ve 4000 m³ Depolarından tüm diğer dağıtım depolarımıza imalatları tamamlanan yeni iletim hatlarının depo bağlantılarının yapılarak iki kısım halinde eskimiş, sık arıza yapan ve ekonomik ömrünü tamamlamış iletim hattının devre dışı bırakılarak Çeşme ilçesinde ki depolar arası kesintisiz ve sağlıklı suyun iletilmesi hedeflenmiştir.
Bu imalat çalışmalarından birinci kısmı 25.04.2019 tarihinde 16 saat süreyle İstanbul Dağı 500 m³ ve 4000 m³ depo bağlantıları imalatları yapılarak tamamlanmıştır.
Belirtilen çalışma ve imalatların ikinci kısmı olarak;
İlçe Merkezindeki muhtelif dağıtım depolarında bağlantı imalatlarının yapılması için bu depoların devredışı bırakılması gerektiğinden,
28.05.2019 Salı günü 07:00 ile 30.05.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arasında 48 saat süreyle, Altınyunus, Boyalık, Fahrettinpaşa, Çakabey, Dalyan, Üniversite, Cumhuriyet, Ovacık, 16 Eylül, İsmet İNÖNÜ, Musalla, Sakarya, Çiftlik, Altınkum ve Şehit Mehmet Mahallelerinde sözkonusu yapım işi için su kesintisi yapılması zorunlu olacaktır.
Diğer mahallelerde ise su dağıtımı sürdürülecektir."
|ÇEŞME
|ILICA,CELAL BAYAR
|28.05.2019 saat 13:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|BALÇOVA
|KORUTÜRK
|28.05.2019 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ÇEŞME
|ILICA,CELAL BAYAR
|28.05.2019 saat 13:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÇİĞLİ
|EVKA-2
|28.05.2019 saat 14:35 ile 16:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızas
|KARABAĞLAR
|BOZYAKA,ÇALIKUŞU,GENERAL ASIM GÜNDÜZ,CENNETOĞLU,SARIYER,UĞUR MUMCU,YUNUS EMRE,OSMAN AKSÜNER
|28.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KEMALPAŞA
|ÇINARKÖY
|28.05.2019 saat 13:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK,ÇOBANLAR
|28.05.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KONAK
|YAVUZ SELİM,SAYGI,MEHMET AKİF,ULUBATLI,FERAHLI
|28.05.2019 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KİRAZ
|KARABURÇ
|28.05.2019 saat 12:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|URLA
|TORASAN
|28.05.2019 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SELÇUK
|CUMHURİYET,ATATÜRK
|28.05.2019 saat 08:00 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR,ÇOLAK İBRAHİM BEY
|28.05.2019 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle