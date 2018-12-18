İzmir'de 4 kadın, 4 sır...

İzmir'de yanmış halde cesedi bulunan ancak kimliği belirlenemeyen bir kadın ile, kaybolduktan sonra öldürüldükleri ileri sürülen ancak cesetlerine ulaşılamayan Nursel Doğan ve Deniz adlı kadınlarla, 1 aydır kendisinden haber alınamayan Meral Polat ile ilgili sır perdesi kalkmadı. Bornova'nın üst kısımlarında yanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edilemezken, Bergama'ya kaçtıkları belirtilen Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz adlı iki kadının ise öldürüldüğü iddia edildi. Ancak bu iki kadının da cesetlerine ulaşılamadı. Nursel Doğan (24) ve arkadaşı Deniz ile ilgili olarak önceki gün, cinayet şüphesiyle H.S. isimli bir kişi gözaltına alındı. Ancak H.S.'nin de suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan 1 aydır kayıp olan ve hiçbir şekilde haber alınamayan Meral Polat'ın da izini rastlanamadı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, sırrını koruyan 4 kadın ile ilgili soruşturmalara devam ettiği bildirildi.

130 GÜNDÜR HABER YOK

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Bayraklı ilçesi Osmangazi semtinde annesiyle yaşayan Nursel Doğan, 8 Ağustos günü, arkadaşının doğum gününe gitmek için akşam saatlerinde evden çıktı. Eşinden boşandığı belirtilen Nursel Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Doğan'dan haber alamayınca polise başvurdu. Kayıp başvurusu üzerine polisin yaptığı aramalarından henüz bir sonuç alınamadı. Nursel Doğan'ın son olarak erkek arkadaşı ve bir kadın arkadaşıyla Dikili'ye gittiği belirtildi. Ancak erkek arkadaşı ortaya çıkmasına rağmen Doğan'dan ve kız arkadaşı Deniz'den haber alınamadı. Müge Anlı'nın programına da konu olan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'den 130 gündür haber çıkmadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayıp kızlardan Nursel Doğan'ın sevgilisi olan H.S. olayın bir numaralı şüphelisiydi. atv'de Müge Anlı'nın programına aylar önce sadece bir kere katılan H.S. yalanlar söylemiş ve çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz, H.S.'nin Dikili'deki yazlık evinde kaybolmuştu. Fakat Dikili'de sanılan ev, Bergama'da bir köyde çıkmıştı. Evin çevresinde yeni beton dökülen yerler bulunan H.S.'nin evinde inceleme yapıldı. H.S.'nin evindeki salon halısının değiştiğini söyleyen eşi, 6 metrekarelik halının ortada olmadığını ileri sürdü. İzmir polisi, iki kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle cinayet zanlısı olarak H.S'yi gözaltına aldı. İki kayıp kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ile ilgili H.S.'nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandığı ve Şakran Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve henüz kayıp kadınların nerede olduğuyla ilgili bir şey söylemeyen H.S.'nin, cinayet şüphesiyle tutuklandığı açıklandı. Öte yandan tutuklanan H.S'nin köy evinde bir kuyu bulunduğu ileri sürüldü. Yeni beton dökülen kuyunun kayıptan sonra kapatıldığı iddia ediliyor.

MERAL POLAT'DAN HABER YOK

Adana Seyhan'da yaşayan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meral Polat'tan 30 gündür haber alınamıyor. 18 Kasım günü İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına gittiği belirlenen Meral Polat, kayıplara karıştı. Kaybolan Meral Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı ile birlikte yaşıyordu. Eşinden 12 yıl önce ayrılan Polat'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren anne Fikriye Polat, kızının ölüsünü ya da dirisini bulmak için İzmir'e gelmişti. 30 gündür yapılan tüm aramalara rağmen kızın izine ulaşamadı.

İNTERNETTEN TANIŞTILAR

6-7 ay önce arkadaşı vasıtasıyla geldiği İzmir'de yaşayan ve balık yemi satarak geçimini sürdüren Hüseyin Emiroğlu adlı kişiyle internet ortamında tanıştığı belirlenen Meral Polat, daha sonra bu kişiyle arkadaş olmuş ve kısa sürede ilişkisi başlamıştı. İki sevgili, birbirlerinin yaşadıkları şehirlere gidip geliyordu. Son olarak 18 Kasım günü Meral Polat, sabah 9'da evden ayrılarak İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına gitti. O gün kızını arayan Meral Polat, 20 Kasım Salı günü Adana'ya geri döneceğini söyledi. Meral'in ablası Günay Polat da, kardeşini defalarca aradı. Ancak Meral Polat'tan bir daha haber alınamadı.

CESETTE İPUCU BULUNAMADI

İzmir'de sırrını koruyan başka bir kadın olayı ise Bornova'da yaşanmıştı. Bornova Şahin Tepesi mevkisindeki toprak alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmişlerdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, cesedin 15 ile 30 yaşları arasında bir kadına ait olduğunu belirlemişti. Olay yeri incelemesinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının kimliğine henüz ulaşılamadı.

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