İzmir’de 36 saat su kesintisi olacak | Sular ne zaman gelecek?
İZSU Genel Müdürlüğü, su kesintisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. 9 Ocak tarihli kesinti programına göre, İzmir'in 6 ilçesinde 36 saatlik su kesintisi olacak. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 ile 11 Ocak Cuma günü saat 09.00 arasında su kesintisi yapılacak.
BORNOVA-GÖKDERE
09.01.2019 saat 21:00 ile 11.01.2019 saat 09:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır Gaziemir İlçesi, Akçay Caddesinde bulunan ve İzmir kentinin su ihtiyacının büyük bir kısmını Tahtalı barajından karşılayıp İzmir’e ileten Ø2200 mm. çaplı su isale hattında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden arıza meydana gelmiştir. Arızadan kaynaklanan su çıkışının miktar yüzeyde artmasından dolayı İdaremizce acilen arızaya müdahale edilerek tamir işleminin yapılması gerekmektedir. 09.01.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 11.01.2019 Cuma günü 09:00 arasında 36 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Gökdere mahallesi de bu kesintiden etkilenecektir.
KONAK - KOCATEPE
09.01.2019 saat 21:00 ile 11.01.2019 saat 09:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır. Gaziemir İlçesi, Akçay Caddesinde bulunan ve İzmir kentinin su ihtiyacının büyük bir kısmını Tahtalı barajından karşılayıp İzmir’e ileten Ø2200 mm. çaplı su isale hattında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden arıza meydana gelmiştir. Arızadan kaynaklanan su çıkışının miktar yüzeyde artmasından dolayı İdaremizce acilen arızaya müdahale edilerek tamir işleminin yapılması gerekmektedir. 09.01.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 11.01.2019 Cuma günü 09:00 arasında 36 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.B u kesintiden Kocatepe mahallesi de etkilenecektir.
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