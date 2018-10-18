Son dakika... İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme
İzmir'de 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.
Menderes ilçesinde, kamyon su kanalına uçmuş ve 23 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir polisi tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.
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