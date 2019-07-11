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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.07.2019 - 01:15, Son Güncelleme:

İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çadpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ovakent - Ödemiş Karayolu'nda meydana geldi. Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Çoban (25) yönetimindeki 35 NT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem Oryaşın (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki aracın sürücüleri Ferhat Çoban ve Ekrem Oryaşın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oyaşın'ın kullandığı araçtaki eşi Nedime Oryaşın (70) ise ağır yaralandı. Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmirde 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Hurda yığınına dönüşen otomobiller ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla birbirinden ayrıldı. Araçların çekilmesitrafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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