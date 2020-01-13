MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Tolga TAHÇI
Haber Giriş: 13.01.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

Bir grup göçmenin lastik botla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu toplam 171 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle