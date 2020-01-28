MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 1 saatlik yangın, 2 evi kül etti
GeriGündem İzmir'de 1 saatlik yangın, 2 evi kül etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ümit YILDIZ (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

İzmir'de 1 saatlik yangın, 2 evi kül etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 1 saatlik yangın, 2 evi kül etti

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Kemalpaşa'ya bağlı Atatürk Mahallesi Kızılçam Sokak'ta bulunan tek katlı evde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Kemalpaşa ve Bornova İtfaiye Amirliği'nde görevli ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle