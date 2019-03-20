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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ / ANKARA
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İzmir yorumu: Yaşam tarzı değil yaşam kalitesi derdi var

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İzmir yorumu: Yaşam tarzı değil yaşam kalitesi derdi var

Yaptırdıkları anketlere göre İzmir’de vatandaşların sıkıntısının ulaşım, trafik, çöp gibi hizmetler olduğunu belirten, cumhur ittifakının İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci, “Buradan anladığımız şu ki; vatandaşın yaşam tarzı değil, yaşam kalitesi meselesi var” dedi.

Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Zeybekçi, özetle şunları söyledi:

HDP YASAL PARTİ

“31 Mart’ta en çok konuşacağınız şehir İzmir olacak. CHP’ye hadsizlik yapmak istemiyorum ama Tunç Soyer, CHP’nin adayı değil, Kılıçdaroğlu’nun adayı. Her şeye rağmen inatla, ısrarla onu koydular. Ben direkt Nihat Zeybekci olarak söylüyorum; HDP bugün yasal çerçevede seçimlere katılma hakkına sahip olan bir partidir. Yasal olması ahlaki ve vicdani olması anlamını taşımıyor benim gözümde. Terör örgütünün izin vermediği hiçbir şeyi yapabilme kabiliyetine sahip değil. Sonuçta yasal parti bu, sen de yasal partisin bir birlikteliğiniz var; öteki bangır bangır bağırıyor ‘birlikteyiz’ diye. Pazarlığınız neydi, kim geliyor bunu söyleyin.

STANDART HİZMETLER

Başlarken anket yaptırdık, 65 bin kişiye yüz yüze sorduk; ‘En önemli problemleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?’ 2.5 ay önce bir daha 84 bin kişiye sorduk. Türkiye’de büyükşehirler arasında en yüksek genç işsizlik oranı bizde yüzde 26.5. Normal işsizlikte de yüzde 14.5. Ben direkt birinci problem işsizlik çıkar zannettim. 4’üncü sırada çıktı. 2’ncide de sorduk aynı şekilde çıktı. Ulaşım, trafik, otopark, çöp kanalizasyon, yağmur suyu, sel baskınları, yol kalitesi gibi vatandaşta standart hizmetlere ulaşamamanın sıkıntısı var.

ÜMİDİNİ KESMİŞ

‘Belediyeyi kaç defa aradınız, şikâyet ettiniz’ diye sorduk. Onda da hiç arayıp şikâyet etmedikleri çıktı. Umutsuzlar çünkü, ümidini kesmiş. Vatandaşın aramaması, ümidini kesmiş olması da mevcut yerel yönetimler için anormal olan normal hale gelmiş. Sarmala dönmüş iş İzmir’de. Buradan anladığımız şu ki; vatandaşın yaşam tarzı değil, yaşam kalitesi meselesi derdi var. Yaşam tarzı İzmir’e yapılan en büyük haksızlıktır. İzmir’in bütün meselelerini görmeyip, İzmir’i iki kadeh rakıya indirgeyip ondan endişe varmış gibi bir algı yaratmak haksızlıktır.

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