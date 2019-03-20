İzmir yorumu: Yaşam tarzı değil yaşam kalitesi derdi var

Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Zeybekçi, özetle şunları söyledi:

HDP YASAL PARTİ

“31 Mart’ta en çok konuşacağınız şehir İzmir olacak. CHP’ye hadsizlik yapmak istemiyorum ama Tunç Soyer, CHP’nin adayı değil, Kılıçdaroğlu’nun adayı. Her şeye rağmen inatla, ısrarla onu koydular. Ben direkt Nihat Zeybekci olarak söylüyorum; HDP bugün yasal çerçevede seçimlere katılma hakkına sahip olan bir partidir. Yasal olması ahlaki ve vicdani olması anlamını taşımıyor benim gözümde. Terör örgütünün izin vermediği hiçbir şeyi yapabilme kabiliyetine sahip değil. Sonuçta yasal parti bu, sen de yasal partisin bir birlikteliğiniz var; öteki bangır bangır bağırıyor ‘birlikteyiz’ diye. Pazarlığınız neydi, kim geliyor bunu söyleyin.

STANDART HİZMETLER

Başlarken anket yaptırdık, 65 bin kişiye yüz yüze sorduk; ‘En önemli problemleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?’ 2.5 ay önce bir daha 84 bin kişiye sorduk. Türkiye’de büyükşehirler arasında en yüksek genç işsizlik oranı bizde yüzde 26.5. Normal işsizlikte de yüzde 14.5. Ben direkt birinci problem işsizlik çıkar zannettim. 4’üncü sırada çıktı. 2’ncide de sorduk aynı şekilde çıktı. Ulaşım, trafik, otopark, çöp kanalizasyon, yağmur suyu, sel baskınları, yol kalitesi gibi vatandaşta standart hizmetlere ulaşamamanın sıkıntısı var.

ÜMİDİNİ KESMİŞ

‘Belediyeyi kaç defa aradınız, şikâyet ettiniz’ diye sorduk. Onda da hiç arayıp şikâyet etmedikleri çıktı. Umutsuzlar çünkü, ümidini kesmiş. Vatandaşın aramaması, ümidini kesmiş olması da mevcut yerel yönetimler için anormal olan normal hale gelmiş. Sarmala dönmüş iş İzmir’de. Buradan anladığımız şu ki; vatandaşın yaşam tarzı değil, yaşam kalitesi meselesi derdi var. Yaşam tarzı İzmir’e yapılan en büyük haksızlıktır. İzmir’in bütün meselelerini görmeyip, İzmir’i iki kadeh rakıya indirgeyip ondan endişe varmış gibi bir algı yaratmak haksızlıktır.