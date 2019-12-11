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İZMİR, (DHA)
11.12.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

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İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

İZMİR merkezli iki ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınların sürdüğü belirtildi.

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