İzmir ve Bursa'da FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 17 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı. Ayrıca, Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 6 polisin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
BURSA'DA FETÖ DERNEKLERİNE OPERASYON
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslar ve emniyetin mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen polisler hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aralarında Vizyon Akademi Derneği'nde görev alan 10, Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 kişi, bylock kullanıcısı 5, emniyetin mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen meslekten ihraç 6 polis olmak üzere toplam 35 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor.
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