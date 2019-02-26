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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

İzmir ve Bursa'da FETÖ operasyonu

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İzmir ve Bursa'da FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 17 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı. Ayrıca, Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 6 polisin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BURSA'DA FETÖ DERNEKLERİNE OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslar ve emniyetin mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen polisler hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aralarında Vizyon Akademi Derneği'nde görev alan 10, Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 kişi, bylock kullanıcısı 5, emniyetin mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen meslekten ihraç 6 polis olmak üzere toplam 35 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor. 

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