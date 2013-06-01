İzmir ve Ankara 'Gezi Parkı' nöbetinde

İzmirliler dün saat 19.00’da Alsancak İskelesi önünde toplanmaya başladı. Kalabalık gittikçe büyürken her kesimden sivil toplum örgütü dikkat çekti. Ezeli rekabetleriyle bilinen Karşıyaka ve Göztepe taraftarları birlikte bayrak açtı



İZMİR'DE GEZİ PARKI EYLEMİ / Foto Galeri



LOS ANGELES'TAN TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMCİLERİNE DESTEK / HURRİYET TV



MANİSA ve AFYON'DA TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMİ /HURRİYET TV



MECLİSE YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Vapur İskelesi’nde toplanan kalabalık dört koldan genişledi… İskeleye sığmayan kitle Gündoğdu Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada kalabalık Plevne Bulvarı’nı trafiğe kapattı. “Her yer Taksim her yer direniş”, “Diren taksim İzmir seninle”, “Hükümet istifa” sloganları eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yüründü. Bu sırada hem Gündoğdu Meydanı’nın hem Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin 10 binden fazla olduğu tahmin edilen kalabalıkla tıka basa dolu olduğu dikkat çekti.

İZMİR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

POLİS MÜDAHALE ETTİ

AK Parti ilçe binası önünde toplanan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Bu arada ÖDP’li grup Sevinç Pastanesi önündeki Talatpaşa Bulvarı’nı kısa bir süre trafiğe kapattı. Ardından yine Gündoğdu üzerinden Kordon'a dönen binler Gezi Parkı'na destek için nöbete başladı.

CNN TÜRK MUHABİRİ CANLI YAYINDA BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ

İzmir’de, Gezi Parkı olaylarına tepki göstermek için toplanan ve dün akşam saatlerinden itibaren süren eylem gündüz de devam etti. Gündoğdu Meydanı’nda dağılan topluluk, saat 06.30’da Basmane Meydanı’nda yeniden biraraya geldi. AK Parti Konak İlçe Teşkilatı binasına birkez daha yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Taş ve şişe atan topluluk çevreye zarar verirken, sabahki olaylarda da çok sayıda gözaltı işlemi uygulandı. Atılan taşların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen bir polis müdürü de yaralandı.

Gündüz kentin soklarında yapılan kontrollerde şehrin savaş alanından farksız bir hal aldığı görüldü. Zarar tespit işlemi yapıldıktan sonra tüm gece süren eylemin faturasının da ortaya çıkacağı belirtildi.

YURT GENELİNDE PROTESTOLAR



Taksim Gezi Parkı’ndaki polis müdahalesine yurttan da tepkiler geldi. Birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi.

TÜRKİYE'DE GEZİ PARKI PROTESTOLARINDA BUNLAR YAŞANDI / Foto Galeri



* Kocaeli'de Taksim Gezi Parkı’nda göstericilere polisin biber gazlı müdahalesine tepki olarak İzmit’te Cumhuriyet Meydanı’nda dün saat 19.00’da gerçekleştirilen protesto gösterisinde sabaha karşı olaylar çıktı. 4 bin dolayında kalabalığın, sabaha karşı AK Parti binasına yürümek istemesi üzerine polis, tazyikli su ve biber gazı kullanarak göstericilere müdahale etti, 50 kişi gözaltına alındı.

* Mersin’de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, İstanbul’da devam eden Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla saksafon ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek eyleme destek verdi. Yaklaşık 200 kişi oturma eylemi yaptı.



* Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 2012-2013 eğitim öğretim yılında mezun olan 4 bin öğrenci törenle diplomalarını alırken, stadın kenarındaki köprüye “Gezi parkı direniyor Taksim’e selam” yazılı pankart asıldı. Polis, Öğrenci Kolektifi üyesi 5 öğrenciyi gözaltına aldı.



* Tunceli’de sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partiler, İstanbul’daki eyleme destek verdi. Yürüyüş düzenleyen yaklaşık 700 kişi sloganlar attı.



* Adanalılardan da İstanbul’daki eyleme destek geldi. Yaklaşık 600 kişilik grup, şarkı ve türküler söyleyerek halaylar çekti. Eyleme, ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin de katıldı.



* Konya’da da sosyal medyada bir araya gelen üniversite öğrencileri tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 300 öğrencinin izinsiz yapılan protesto ve yürüyüşüne polis müdahale etmedi.



* Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sivil toplum temsilcileri, yerel sanatçılar ve öğrenciler Gezi Parkı’nda devam eden protestolara destek için biraraya geldi. Sloganlar atıp şarkılar söyleyen topluluk gece yarısına kadar eylemlerini sürdürdü. Marmaris yolunun 4 saat trafiğe kapatan, çöp bidonlarını ateşe veren ve çevredeki iş yerlerini tahrip eden gruba polis müdahale etti. Gece boyunca süren olaylarda, bir yarbay, 3 polis memuru yaralandı, 40 kişi gözaltına alındı.

* Afyonkarahisar'da sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla toplanan grup, Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olayları protesto etti. Geç saatlerde bir araya gelip yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 21 kişi gözaltına alındı.

* Bolu'da Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek isteyen bir grup, D-100 karayolunun İstanbul-Ankara yönünü bir süre ulaşıma kapattı.

* Eskişehir’de, Taksim Gezi Parkı eylemcilerine destek vermek için toplanan yüzlerce kişi sabah saat 06.00’ya kadar protestolarını sürdürdü. Polisin biber gazlı müdahalesiyle dağılan göstericilerden 50’ye yakını gözaltına alındı.

* Kütahya’da çoğunluğu Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 1000 kişi Taksim Gazi Parkı eylemcilerine destek vermek için yürüyüş yaptı. Sabaha kadar süren protesto gösterilerinde polis 36 kişiyi gözaltına aldı.

* Manisa’da İstanbul Taksim Gezi Parkı olaylarını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

* Kayseri’nin Talas İlçesi’nde, İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemine destek veren 6’sı erkek, 3’ü kadın 9 kişi, 'Çevre gürültüsüne yol açtıkları' gerekçesiyle gözaltına alındı.

* Aydın’nın Nazilli İlçesi’nde, Taksim Gezi Parkı’ndaki eyleme destek için toplanan üniversite öğrencileri, protesto gösterisinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren ve 750’ye yakın öğrencinin katıldığı eylem, olaysız son buldu.

* Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olayları protesto etmek amacıyla Denizli'de bir grup, oturma eylemi düzenledi.

* Gezi Parkı’na AVM yapılmasına karşı İstanbul’daki eylemcilere destek için Antalya’da dün saat 20.00’den itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda saat 02.00’ye kadar eylem yapan grup, AK Parti İl Başkanlığı’na yürüyüşe geçti. Polis buna izin vermeyerek barikat kurarken, 24 kişiyi gözaltına aldı.

*Taksim’e, Topcu Kışlası-AVM yapılmasına karşı çıkan dün gece toplanan 200 kadar öğrenci dün gece Bursa'nın Görükle Mevkii’nden Uludağ Üniversitesi Kampusu’ne ardından da İzmir yoluna çıkarak Küçük Sanayii Metro İstasyonuna kadar yürüdü.

*Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, Taksim Gezi Parkı’ndaki olayları protesto eden gruba polis müdahale etti.İsmail Cem Barış Meydanı’nda bugün saat 02.00’de toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, şiirler okudu, türküler söyleyip halay çekti. Hükümet aleyhine slogan atan grup, AK Parti ilçe binasına yürümek istedi.

*Kırklareli'nde sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla haberleşen yaklaşık 150 kişi, saat 02.00 sıralarında Gezi Parkı’ndakilere destek vermek ve polisin müdahalesini protesto etmek için Dingiloğlu Parkı önünde toplandı. Ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde Vilayet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen grup, ’Her yer Taksim her yer direniş’ sloganları attı.





