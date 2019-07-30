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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.07.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

İzmir Valiliği'nden "muhtarlara Suriyeli talimatı" iddiasına yalanlama

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İzmir Valiliği'nden "muhtarlara Suriyeli talimatı" iddiasına yalanlama

İzmir Valiliği'nce, muhtarlara "kentteki Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması talimatı verildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarının ve internet haber sitelerinin "İzmir Valiliğinin muhtarlara Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verdiği" yönündeki iddiaları içeren haberlere yer verdiğine işaret edildi. 

Haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerlerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler. Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler, özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."

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