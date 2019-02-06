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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

2019 İzmir Tarım Fuarı ne zaman yapılacak?

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2019 İzmir Tarım Fuarı ne zaman yapılacak?

Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan 'Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 2019 etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Tarım alanında faaliyet gösteren şirketlerin katılım sağladığı fuar için kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 İzmir Tarım Fuarı ne zaman yapılacak?

Türkiye, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan '14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Merakla beklenen fuar, 7-10 Şubat tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. İşte, konuya dair detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-10 Şubat'ta İzmir'de gerçekleştirilecek fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak. 130 bin metrekare alanda düzenlenecek fuara, yurt dışından üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri gibi sektör paydaşları katılım sağlayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pakdemirli, farklı ülkelerden iş insanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının fuarda bir araya geleceğini, organizasyon sayesinde tarımda potansiyel işbirliği alanlarında yeni fırsatların ortaya çıkacağını belirtti.

Pakdemirli, fuarda bu yıl ilk kez Tarım Bakanları Zirvesinin de gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Fuara dünyanın farklı ülkelerinden 16 bakan ve bakan yardımcısı, uluslararası kuruluş temsilcileri ile 30'dan fazla üst düzey delege katılım sağlayacak. Fuar ihracat açısından Türk tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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