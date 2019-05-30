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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

İzmir-Selanik arasında feribot seferleri için açıklama

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İzmir-Selanik arasında feribot seferleri için açıklama

İzmir ile Selanik arasında haftada üç gün feribot seferi düzenlenmesinin planlandığı bildirildi.

İki kent arasında feribot seferi gerçekleştirmek üzere çalışma başlatan Yunan Levante Ferries Denizcilik şirketi, sefer planlarıyla ilgili İzmirli turizmcileri bilgilendirmek üzere Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsilciliği'nde toplantı düzenledi.

TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, iki kent arasında feribot seferi düzenleme fikrinin uzun bir süredir tartışıldığını, konuyla ilgili Yunan firmasının bir çalışma yaptığını aktardı.

Geçen ay başlattıkları görüşmelerde somut bilgilerin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Gencer, iki tarafın da seferlerin bir an önce başlamasını ve karşılıklı turizmin canlanmasını arzu ettiğini bildirdi.

Levante Ferries Denizcilik Proje Danışmanı Michalis Triantafyllidis ise İzmirlilerin, bu gemiye ve seferlere destek verdiğini ve bekleyiş içinde olduklarını ifade etti.

Seferi yapacak geminin özellikleri ve sefer saatleri hakkında bilgi veren Triantafyllidis, şunları kaydetti:

"Seferi yapacak gemi 170 metre uzunluğunda. 60-65 tır, 300 binek araba ve 800 kişilik kapasiteye sahip olacak. Haftada 3 gün karşılıklı seferlerin yapılacağı gemi, akşam 20.00'de İzmir'den hareket edecek, en geç sabah saat 10.00'da Selanik'e varmış olacak. Gemi devamlı gece seyahati yapacak. Geminin içerisinde restoran ve kafeterya da bulunacak."

Amaçlarının söz konusu hattı kullanacak yolcuların, tır şoförlerinin ve yurt dışında yaşayan Türklerin kısa sürede ulaşımlarını sağlamak olduğunu belirten Triantafyllidis, seferlerin ekim ayının sonunda başlamasının öngörüldüğünü, İzmir ve Kuzey Yunanistan'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin bu konuda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. 

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