İzmir seçim sonuçları 24 Haziran.. İzmir 24 Haziran milletvekili listesi

24 Haziran seçimleri geride kaldı. Oylarını kullanan vatandaşlar, sayımların tamamlanmasının ardından ikamet ettikleri şehirlerdeki seçim sonuçlarını merak ediyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, İzmir'de hangi parti yüzde kaç oy aldı? Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?
YSK tarafından kaldırılan yayın yasağının ardından İzmir seçim sonuçlarının büyük bir çoğunluğu açıklandı ve vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından İzmir'de oylar kullanıldı ve vatandaşlar sonuçlara odaklandı. İşte İzmir seçim sonuçlarında oy dağılımı ve son durum.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
|ADAY İSMİ
|OY ORANI
|TOPLAM OY
|MUHARREM İNCE
%54.01
1.527.269
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%32.92
930.925
|MERAL AKŞENER
%6.30
178.186
|SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%6.03
170.574
|TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.46
12.987
|DOĞU PERİNÇEK
%0.28
8.055
İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI
|PARTİ
|OY ORANI
|TOPLAM OY
|MİLLETVEKİLİ
|CHP
%41.26
578607
|7
|AK Parti
%28.55
400297
|4
|HDP
%12.47
174912
|1
|İyi Parti
%10.53
147712
|1
|MHP
%5.84
81924
|1
|Saadet Partisi
%0.79
11093
|0
|Vatan Partisi
%0.31
4386
|0
|HÜDA PAR
%0.16
2312
|0
|Diğer
%0.00
15
|0
|DENİZ ARIK BİNBAY
%0.05
687
|0
|YUSUF TAŞDELEN
%0.02
272
|0
İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI
|PARTİ
|OY ORANI
|TOPLAM OY
|MİLLETVEKİLİ
|CHP
%41.75
620113
|7
|AK Parti
%28.45
422547
|4
|İyi Parti
%11.32
168169
|1
|HDP
%10.43
154944
|1
|MHP
%6.68
99187
|1
|Saadet Partisi
%0.81
12004
|0
|Vatan Partisi
%0.32
4799
|0
|HÜDA PAR
%0.17
2538
|0
|Diğer
%0.00
15
|0
|KEMAL İBRAHİM OKUYAN
%0.07
995
|0