İzmir seçim sonuçları 24 Haziran.. İzmir 24 Haziran milletvekili listesi

24 Haziran seçimleri geride kaldı. Oylarını kullanan vatandaşlar, sayımların tamamlanmasının ardından ikamet ettikleri şehirlerdeki seçim sonuçlarını merak ediyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, İzmir'de hangi parti yüzde kaç oy aldı? Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

YSK tarafından kaldırılan yayın yasağının ardından İzmir seçim sonuçlarının büyük bir çoğunluğu açıklandı ve vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından İzmir'de oylar kullanıldı ve vatandaşlar sonuçlara odaklandı. İşte İzmir seçim sonuçlarında oy dağılımı ve son durum.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

ADAY İSMİ OY ORANI TOPLAM OY MUHARREM İNCE %54.01 1.527.269 RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.92 930.925 MERAL AKŞENER %6.30 178.186 SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.03 170.574 TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.46 12.987 DOĞU PERİNÇEK %0.28 8.055

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

PARTİ OY ORANI TOPLAM OY MİLLETVEKİLİ CHP %41.26 578607 7 AK Parti %28.55 400297 4 HDP %12.47 174912 1 İyi Parti %10.53 147712 1 MHP %5.84 81924 1 Saadet Partisi %0.79 11093 0 Vatan Partisi %0.31 4386 0 HÜDA PAR %0.16 2312 0 Diğer %0.00 15 0 DENİZ ARIK BİNBAY %0.05 687 0 YUSUF TAŞDELEN %0.02 272 0

İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

PARTİ OY ORANI TOPLAM OY MİLLETVEKİLİ CHP %41.75 620113 7 AK Parti %28.45 422547 4 İyi Parti %11.32 168169 1 HDP %10.43 154944 1 MHP %6.68 99187 1 Saadet Partisi %0.81 12004 0 Vatan Partisi %0.32 4799 0 HÜDA PAR %0.17 2538 0 Diğer %0.00 15 0 KEMAL İBRAHİM OKUYAN %0.07 995 0



İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ