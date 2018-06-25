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    İzmir seçim sonuçları 24 Haziran.. İzmir 24 Haziran milletvekili listesi

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 01:25 | Son Güncelleme:

    İzmir seçim sonuçları, alınan son verilere göre araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 3 milyon seçmenin sandık başında gittiği İzmir'de, Muharrem İnce yüzde 54'lük oy ile önde bitirdi. Milletvekilliği seçiminde ise İzmir'de CHP yüzde 41,5 oy alırken, AK Parti yüzde 28,5'lik oy oranına sahip oldu. İşte, İzmir'den çıkan milletvekili adayları ve seçim sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    24 Haziran seçimleri geride kaldı. Oylarını kullanan vatandaşlar, sayımların tamamlanmasının ardından ikamet ettikleri şehirlerdeki seçim sonuçlarını merak ediyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, İzmir'de hangi parti yüzde kaç oy aldı? Hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

    YSK tarafından kaldırılan yayın yasağının ardından İzmir seçim sonuçlarının büyük bir çoğunluğu açıklandı ve vatandaşlar oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından İzmir'de oylar kullanıldı ve vatandaşlar sonuçlara odaklandı. İşte İzmir seçim sonuçlarında oy dağılımı ve son durum.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

    ADAY İSMİOY ORANITOPLAM OY
    MUHARREM İNCE

    %54.01

    1.527.269

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN

    %32.92

    930.925

    MERAL AKŞENER

    %6.30

    178.186

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ

    %6.03

    170.574

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU

    %0.46

    12.987

    DOĞU PERİNÇEK

    %0.28

    8.055

    İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

    PARTİOY ORANITOPLAM OYMİLLETVEKİLİ
    CHP

    %41.26

    578607

    		7
    AK Parti

    %28.55

    400297

    		4
    HDP

    %12.47

    174912

    		1
    İyi Parti

    %10.53

    147712

    		1
    MHP

    %5.84

    81924

    		1
    Saadet Partisi

    %0.79

    11093

    		0
    Vatan Partisi

    %0.31

    4386

    		0
    HÜDA PAR

    %0.16

    2312

    		0
    Diğer

    %0.00

    15

    		0
    DENİZ ARIK BİNBAY

    %0.05

    687

    		0
    YUSUF TAŞDELEN

    %0.02

    272

    		0

    İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

    PARTİOY ORANITOPLAM OYMİLLETVEKİLİ
    CHP

    %41.75

    620113

    		7
    AK Parti

    %28.45

    422547

    		4
    İyi Parti

    %11.32

    168169

    		1
    HDP

    %10.43

    154944

    		1
    MHP

    %6.68

    99187

    		1
    Saadet Partisi

    %0.81

    12004

    		0
    Vatan Partisi

    %0.32

    4799

    		0
    HÜDA PAR

    %0.17

    2538

    		0
    Diğer

    %0.00

    15

    		0
    KEMAL İBRAHİM OKUYAN

    %0.07

    995

    		0


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