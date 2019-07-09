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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
09.07.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

İzmir Orman Bölge Müdürü’nden ’mangal’ uyarısı

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İzmir Orman Bölge Müdürü’nden ’mangal’ uyarısı

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, mangal ateşinden çıkan ve 100 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol’dan piknikçilere uyarı geldi. Erol, "Piknik yapacak vatandaşlar için belirlenmiş alanlar var, buraları kullanalım. Üç beş kişinin yaktığı mangal sebebiyle milli değerimiz olan ormanlarımızı harap etmeyelim" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Kavakdere Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 100 hektarlık tarım arazisi ile ormanlık alanın kül olduğu yangının ardından uyarılarda bulundu.

Erol, orman yangınlarının en büyük üç sebebinin sigara izmaritlerinin yere atılması, anız yakmak ve bilinçsizce yapılan mangallar olduğunu belirterek, "Son olarak Seferihisar ilçemizde, mangal ateşi yüzünden bir yangın çıktı. Sebebinin Kavakdere Barajı yakınlarında iki kişinin yaktığı mangal ateşi olduğu belirlendi ve bu kişiler gözaltına alındı.

Piknik yapmak, eğlenmek tüm vatandaşlarımızın hakkı. Ancak bunları yaparken de uymamız gereken kurallar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Piknik yapacak vatandaşlar için belirlenmiş mesire alanları var. Buraları kullanalım. Üç beş kişinin yaktığı mangal sebebiyle milli değerimiz olan ormanlarımızı harap etmeyelim" dedi.

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