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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

İzmir merkezli 8 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

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İzmir merkezli 8 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, "mahrem imam" olduğu iddia edilen sivil öğretmen ile 4 asker tutuklandı, 13 şüpheli asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 muvazzaf ve bir "mahrem imam"ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yarbay Yalın U, Yüzbaşı Emin S.E, Astsubay Yalçın Ö, Astsubay Mutlu D ile örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişi olduğu iddia edilen sivil öğretmen Osman B, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli 3 yüzbaşı ile 10 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlardan iki yüzbaşı ve iki astsubayın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları bildirildi. 

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 16 Nisan'da İzmir merkez olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında ve önceki soruşturmalarda adı geçen, ayrıca ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen halen görevde olan bir yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerden sorumlu "mahrem imam" gözaltına alınmıştı. 

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