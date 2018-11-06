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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İZMİR (İHA)
06.11.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü

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İzmir Körfezi’nin üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar büyük bir şaşkınlığa ve korkuya sebep olurken, suyun soğumamasından dolayı denizde alg patlamasının yaşandığı öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen bir tabakanın olduğunu fark etti. Belediyeye bağlı ekipler denizi temizlemek için çalışmalara başlarken, denizde yaşanan görüntünün alg patlaması olduğu öğrenildi.

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, suyun henüz yeterince soğumaması sebebiyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlıların çoğaldığı ve denizin bu renge kavuştuğu öğrenildi. Uzmanlar tarafından insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığı da belirtildi.

GÖREN BAKAKALDI

Denizin yemyeşil bir renk alması, vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Birçok çevre sakini telefonlarıyla denizin rengini görüntüledi. Denizde oluşan görüntünün kendisini çok şaşırttığını belirten Yasemin Kanat, “İzmirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Bir aydır İstanbul’daydım ve burayı böyle görünce gerçekten çok şaşırdım. Bostanlı çok güzel bir yer. Arkadaşımla gezerken denizi gördüm ve ‘Nasıl yani’ dedim. Resmen çimen gibi denizin yüzeyi. Sosyal medyada görmüştüm ama canlı görünce çok daha garip hissettim” ifadelerini kullandı.

"YOSUNLARIN ÜZERLERİNDE ÇÖPLER VAR"

Çevre kirliliğinin yavaş yavaş her yere yayılmaya başladığının altını çizen Serhat Uysal ise “Dolaşırken denizdeki farklılığı gördük ve üzüldüm. Demek ki çevre kirliliği artık Bostanlı’da da başlayacak. Burayı da kaybedersek İzmir’i terk edeceğiz herhalde. İzmir’de ilk kez böyle bir durumla karşılaştığım için telefonla çektim. Bir de yosunların üzerilerinde çöpler var. İnsan üzülmeden edemiyor” dedi.

İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü

İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü

İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü


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